Sciopero nazionale | giovedì rischio disagi su bus Atb e tram Teb

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bergamo. Possibilisui servizi della rete Atb e sulla lineaviaria T1 Bergamo-Albino Teb dalle 16 alle 20 di11 aprile a causa delloplurisettoriale di 4 ore proclamato dalle confederazioni nazionali Cgil e Uil sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, e per nuove politiche fiscali, economiche e sociali. Il servizio, nella fascia oraria in oggetto, non sarà garantito ad eccezione della tratta Aeroporto-Stazione della linea 1, sulla quale verrà svolto in forma ridotta. Le due società sottolineano come il tasso di adesione del precedentedello scorso 17 novembre, proclamato dalle medesime sigle, è stato pari al 44,5% in Atb e al 30% per Teb. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it.