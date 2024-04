Sciame sismico | scossa 3 2 a Napoli

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato due scosse alle ore 7,14 e alle ore 7,32 avvertiti in gran parte della zona flegrea. La popolazione ha dichiarato di aver sentito... (ilmattino)

Non si registrano danni sciame sismico nel comune di Pieve Santo Stefano in Valtiberina in provincia di Arezzo. Una serie di scosse di Terremoto sono state registrate dagli strumenti dell'Ingv: le ... (sbircialanotizia)