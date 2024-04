Sci alpino | Marta Rossetti vince lo slalom dei Campionati Italiani Grande rimonta | Brignone esce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024)ha vinto lodeidi sci. La 25enne bresciana aveva concluso la prima manche al quarto posto, ma nella seconda si è resa protagonista di una splendida risalita e ha così potuto conquistare il primo tricolore assoluto della propria carriera. La poliziotta ha fatto festa in Val Senales (Bolzano), imponendosi con il tempo complessivo di 1:29.57 e battendo così di dieci centesimi la trentina Martina Peterlini, che era al comando a metà gara. Emilia Mondinelli non è riuscita a difendere il titoolo conquistato lo scorso anno e si è dovuta accontentare della terza piazza con un ritardo di 34 centesimi dalla vincitrice. Federicaè uscita nella seconda manche, dopo aver chiuso la prima in seconda posizione. Quarta piazza ...