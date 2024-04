Schifani | “Pronti a sostenere produzioni che presenteranno bellezze Sicilia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Ci auguriamo che emergano non soltanto idee ma anche interessi da parte dellecinematografiche" La Regioneè pronta alecinematografiche che sponsorizzeranno eledel territoriono. Lo annuncia Renato, presidente della Regione, in occasione della presentazione degli Stati generali del cinema, in programma dal 12