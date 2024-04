Schianto mortale nel tunne | inferno sulla A14 | traffico in tilt | mezza Italia resta bloccata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Incidenteautostrada A14 eindorsale adriatica nelle Marche. Una persona ha perso la vita in unoavvenuto in mattinata all'altezza di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, nella galleria Vinci,A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato. Rimasti coinvolti un pullman e un camion carico di sostanze alcoliche. E' stato necessario l'intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da Fermo e Macerata. I pompieri sono stati impegnati fin dalle 10 di questa mattina dopo lo scontro fra tre mezzi pesanti, fra i quali il pullman il cui conducente ha perso la vita. In salvo i dodici passeggeri a bordo. "L'ennesimo grave incidente stradale di questa mattina, in ...