Schianto di Pasquetta | lacrime per l’addio a Federico “Il destino non potrà vincere la luce dei tuoi occhi verdi”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Mogliano (Macerata), 4 aprile 2024 – “Neanche il vile fatomaila splendidadei”. Con queste parole scritte su uno striscione fuori dalla chiesa, gli amici hanno salutatoGarulli, il 21enne di Mogliano morto in un incidente stradale la sera di. Lo studente, iscritto all’Università di Urbino, ha perso la vita in unoin auto contro un albero, nel quale sono rimasti feriti i quattro amici che erano con lui nella Volkswagen Polo. Applausi e palloncini bianchi hanno salutato l’uscita del feretro dalla chiesa di Santa Maria. Una folla immensa ha riempito la chiesa. Ingli amici, che hanno ricordatocome un ragazzo solare, ...

Incidente in Ferrari, identificata la seconda vittima: è Anna, modella 20enne. Il suo corpo carbonizzato riconosciuto dall'orologio - Ha un nome la seconda vittima dell'incidente in Ferrari avvenuto in autostrada la mattina del giorno di Pasqua nel vercellese. A bordo del bolide che si è schiantato contro il guardrail e ha preso ...ilmessaggero

Incidente di Pasqua, Valentina è morta: donati gli organi. Nello Schianto aveva perso la bimba che portava in grembo - La donna era ricoverata in condizioni disperate all'Azienda ospedaliera di Padova a seguito di un incidente avvenuto il giorno di Pasqua. Con il compagno, Giulio Stoppa, stava andando ad Adria, dalla ...ilgazzettino

Incidente in Ferrari a Vercelli, identificata la seconda vittima: è Anna Kraevskaya, modella 20enne, il suo corpo carbonizzato riconosciuto dall'orologio - Ha un nome la seconda vittima dell'incidente in Ferrari avvenuto in autostrada la mattina del giorno di Pasqua nel vercellese. A bordo del bolide ...msn