Schiaffi e soprusi a un ospite di una struttura protetta | arrestata la responsabile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cesena, 4 aprile 2024 - Maltrattava undi unaper pazienti psichiatrici con violenze fisiche e psicologiche:, strattonamenti, strette al collo e percosse ma anche offese, minacce e. Per il reato di maltrattamenti i carabinieri di Cesenatico hanno arrestato in flagranza una donna di 63 annidi unaper pazienti psichiatrici. L'indagine è partita dalla denuncia di una dipendente della, che ha raccontato come lainfierisse in particolare su uno degli ospiti, un 53enne con problemi psichiatrici. Le indagini, con intercettazioni audio-video, hanno documentato gli incredibili. Molte le angherie psicologiche: la ...

Maltrattava un paziente psichiatrico, in manette la responsabile della struttura protetta: ecco le accuse - Le indagini, con intercettazioni audio-video, hanno documentato sia violenze fisiche come Schiaffi, strattonamenti, strette al collo e percosse, sia psicologiche, come offese alla sfera fisica e ...globalist

Maltratta gli ospiti di una struttura protetta, arresto in flagranza - Un arresto in flagranza per maltrattamenti. Lo scorso 20 marzo, all’esito di un'articolata attività investigativa, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato una donna di 63 anni, responsabile di una ...corrierecesenate

Cesenatico, picchia e perseguita un paziente: arrestata la responsabile di struttura per malati psichiatrici - Maltratta gli ospiti di una casa di accoglienza e viene arrestata. Lo scorso 20 marzo dopo una articolata attività investigativa, i Carabinieri di ...corriereromagna