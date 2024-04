Scavano un buco dietro l’armadio | tentativo di fuga sventato al carcere minorile di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un grosso(quasi ultimato) scavatoun armadio che li avrebbe dovuti portare nell’area all’aperto, dove trascorrono il tempo libero. E da lì avrebbero scavalcato il muro per darsi alla. Era questo il progetto di evasione scoperto dalla polizia penitenziaria deldel Pratello a. A renderlo noto è il Segretario Nazionale della Uil PA Polizia Penitenziaria Domenico Maldarizzi. Poi, sulla situazione dell’Istituto Penale per Minori di, Maldarizzi aggiunge: “Precipita ogni giorno sempre più tra un sovraffollamento della struttura (che ha sfiorato i 50 utenti) e la grave carenza di organico”. Un paradosso quello che “la Direzione non conceda giornate di ferie al personale proprio per la carenza di organico che di giorno in ...