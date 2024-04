Scatta l’allarme di Renault | c’è da tremare seriamente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Problemi in casaper una situazione che rischia di minare la tenuta della casa automobilistica (e non solo). La situazione è da non credere.trema e la stessa cosa accade per tante altre scuderie che si occupano della produzione di automobili. La situazione rischia di compromettere anni e anni di duro lavoro, ora bisogna farci i conti.e la novità che preoccupa l’intero settore (foto ANSA)L’industria automotive è un mercato in continua espansione e tutto ciò non fa altro che aumentare le preoccupazioni. Cosa è accaduto e quali sono le preoccupazioni Continua ad aumentare in Cina il mercato delle vetture e questo sta diventando un problema pere anche per le altre case automobilistiche. La produzione di batterie per le auto elettriche e anche la creazione di nuovi modelli di vetture sono ...