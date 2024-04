Scaroni Enel | solo i salotti vedono la transizione energetica Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (askanews) – “Vedo conversazioniere in cui si è convinti che lastia avvenendo: non sta avvenendo un bel niente”. Soprattutto in Europa, “che si è posta di obiettivi estremamente ambiziosi, prima un po’ tutti condividevano questi obiettivi, ora improvvisamente comincio a vedere delle incrinature qua e là”. Lo ha affermato il presidente di, Paolo, durante un dibattito a Sky Tg24 Economia. “Nella storia dell’umanità abbiamo bruciato più carbone, più petrolio e più gas quest’anno, e le emissioni di CO2 sono al più alto livello mai fatto della storia. Significa – ha detto – che sulle rinnovabili non siamo nemmeno riusciti a compensare la crescita dei consumi. E abbiamo davanti a noi una montagna da scalare”. “Tanto per dare un dato – ha ...