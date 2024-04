Scarlett Johansson e Channing Tatum svelano il titolo del loro nuovo film e quando arriverà il trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le starhanno rivelato con un divertente video ildeldebutterà online il. Un video condiviso su Twitter/X ha annunciato ildelcon star, in arrivo a luglio nei cinema, svelando inoltre che è in arrivo il. Nel video condiviso sui social si vede l'attrice mentre chiama il collega e insieme fanno un countdown, svelando così ildel progetto. I primi dettagli del progetto IlFly Me To The Moon è stato prodotto per Apple e alla regia ...