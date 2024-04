Scandalo dossier | ora Laudati vuole parlare all' Antimafia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il pm Antonioè giunto a un bivio: rimanere in silenzio e, come un'incudine, continuare a prendere martellate o chiarire cosa è davvero accaduto in quella sorta di centrale delaggio, messa in piedi dal tenente Pasquale Striano alla Dna. Il magistrato, che è indagato insieme con il finanziere e alcuni giornalisti per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto, a un mese dallospioni ha deciso che. E non in un riservato ufficio giudiziario di Perugia, dove ad ascoltarlo ci sarebbero solo gli inquirenti guidati dal procuratore Raffaele Cantone, ma davanti a tutti gli italiani. Il pm, difeso dall'avvocato Andrea Castaldo, ha inoltrato la richiesta ufficiale di essere audito in Commissione parlamentare ...