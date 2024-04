Scambio alla nascita film Tv8 | trama e finale spiegazione della storia vera

Giulio Giaccio , 26 anni, è stato ucciso dal clan Polverino per errore: i killer credevano che fosse tale "Salvatore", che aveva una relazione con la sorella di un affiliato.Continua a leggere (fanpage)

Altre tre persone sono state arrestate dai carabinieri per l'omicidio dell'operaio di 26 anni ucciso dal clan Polverino nel 2000 per uno scambio di persona .Continua a leggere (fanpage)

Rocco Siffredi a Le Iene (US Mediaset) Le Iene piombano sul caso di Rocco Siffredi denunciato per molestie dalla giornalista di Adnkronos Alisa Toaff. Nel servizio di Roberta Rei, in onda nella ... (davidemaggio)