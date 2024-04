Scadenze fiscali aprile 2024 | gli adempimenti da ricordare Calendario aggiornamento 4 APRILE

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ultime notizie: non unfitto questo mese anche se compaiono due importanti appuntamenti con Pace Fiscale e Superbonus.29 marzo: Con lo stesso decreto con cui il Governo ha bloccato la possibilità di usufruire della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura nel quadro del Superbonus è stata ulteriormente prorogata anche la scadenza fissata per il versamento della quinta rata relativa al ravvedimento speciale e per la seconda e ultima rata della regolarizzazione degli errori formali. Ci sarà tempo non più fino al 2ma fino al 31 maggio per effettuare i pagamenti. Inoltre, col medesimo provvedimento si dà la possibilità di sfruttare la procedura anche per ...

