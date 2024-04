Scacchi | inizia a Toronto il Torneo dei Candidati 2024 Caruana e Nakamura favoriti | prima volta di uomini e donne nella stessa sede

(Di giovedì 4 aprile 2024) Comincia questa sera, e durerà fino al 21 aprile con possibili spareggi il 22, ildei, in Canada. Si decide chi darà la caccia alla sfida al detentore del titolo di Campione del Mondo in carica. Anzi, ai: questo perché per lagiocano i(se non altro perché, tra un format e l’altro, se ne sono giocati solo tre in precedenza). Per cui la corsa sarà doppia, a partire dalle 20:30 italiane di oggi: da una parte la strada che porta a Ding Liren, dall’altra quella che arriva a Ju Wenjun. Questi i partecipanti delpiù famoso: Ian Nepomniachtchi (Russia sotto bandiera FIDE, sfidante al ...

Rieti, ricercatore sabino svela: «Ecco i segreti delle foglie» - «I primi passi nel mondo della scuola risalgono proprio a quel periodo – esordisce Scacchi - I miei genitori, per stare vicino ai nonni materni, comprarono casa a Torricella, dove tutt’ora risiedono, ...ilmessaggero

Scacco a Erdogan. Perde tutte le città - Il laico Imamoglu (ri)trionfa a Istanbul. L'Akp non è più primo partito. Sultano in crisi L'era del sultano moderno sta iniziando a incrinarsi a colpi di voti. Le amministrative in Turchia con 61 mili ...ilgiornale

Sinner-Medvedev, la cronaca della semifinale del Masters 1000 Miami: Jannik in finale, eliminato il russo in due set 6-1, 6-2 - Si replica la finale degli Australian Open di poco più di due mesi fa: Sinner contro Medvedev in campo per conquistare la finale del Masters 1000 di Miami ...corriere