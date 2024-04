SBK | Kenan Sofuoglu | “Toprak favorito per il titolo”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il manager diRazgatlioglu,, ha lanciato il guanto di sfida a tutti i piloti della Superbike. Secondo lui infatti quest’anno sarà il turco ad essereper la conquista del. Lo scorso anno è stato l’unico vero antagonista di Bautista, ma non è mai riuscito a dare l’impressione che ilpotesse vincerlo per davvero. Quest’anno invece sembra partito con un altro spirito e ilpotrebbe essere davvero lui.: “può vincere il campionato” (Credit foto – pagina Facebook del centauro turco)Queste dunque le parole del manager del pilota turco ai microfoni di WorldSBK: “L’anno scorso abbiamo preso la grande decisione di passare a BMW, e ho sostenuto tanto ...

