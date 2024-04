Saranno tutti stranieri i piccoli alunni La materna Rapelli | nessun problema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’anno prossimo alla– secondo le iscrizioni raccolte finora –. E a settembre il numero totale sarà molto più esiguo rispetto alle attuali presenze, poco più di una quindicina contro gli oltre trenta attuali, conseguenza diretta del crollo delle nascita del 2021, anno post Covid. Problemi? Assolutamente no. "Le materne non sono scuole dell’obbligo – spiega la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, che comprende materne, elementari e medie, Cecilia Cugini – Ed è normale che il servizio venga utilizzato dai genitori, che magari non hanno la rete sociale dei nonni e lavorano tutto il giorno. Per questo il numero tende a essere più elevato. Poi occorre dire che i docenti della ...