Santanchè | “Turismo legato ai set porta nei territori guadagni per 600 mln”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 aprile 2024) In occasione degli Stati generali dal 12 al 14 aprile in Sicilia primo 'Verticale' dedicato al legame tra la settima arte e"Il cinema, con la sua capacità unica di catturare emozioni e trasre gli spettatori in mondi fantastici, si rivela essere un potente mezzo per promuovere le bellezze e le eccellenze della nostra