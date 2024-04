Santanchè | “Turismo legato ai set porta nei territori guadagni per 600 mln”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) – "Il cinema, con la sua capacità unica di catturare emozioni e trasre gli spettatori in mondi fantastici, si rivela essere un potente mezzo per promuovere le bellezze e le eccellenze della nostra Nazione nel contesto internazionale. In Italia, ilal cinemaneiin cui vengono girate le riprese un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.