Sanremo 2025 | Carlo Conti detta le sue condizioni | “Io conduttore? Ecco cosa dico”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 aprile 2024)nua il toto-nomi in merito al prossimodi. Dopo l’addio di Amadeus, il quale potrebbe persino passare a Mediaset, i vertici Rai avrebbero stilato la lista dei possibili sostituti. In cima alla lista ci sarebbe anche, già presentatore della kermesse oltre dieci anni fa. Iltoscano è stato intervistato a La Repubblica e qui ha fatto il punto della situazione non nascondendo un certo interesse per l’incarico. Tuttavia, ci sarebbero alcuneda rispettare.: le parole diSono emersi numerosi nomi per il dopo Amadeus e ora sembra essersi mosso qualdi piuttosto concreto. Stando alle ...