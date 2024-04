Sanremo 2025 | a chi la conduzione? Conti | “Devo capire se…”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale “Chi” è intervenuto Carlo: il conduttore televisivo ha risposto ad una domanda scomoda, ovvero quella riguardanteNonostante sia terminato da qualche settimana, con la vittoria di Angelina Mango, si sta sempre affrontando il discorso relativo al Festival di. Ed il motivo è fin troppo evidente: a chi verrà affidata ladella kermesse italiana? Amadeus, infatti, dopo cinque anni consecutivi ha deciso di consegnare il testimone a qualcun altro. Già, ma a chi? Un vero e proprio favorito, a dire il vero, non c’è. Anche se i nomi che circolano sono (bene o male) sempre gli stessi. Carlosu(Ansa Foto) Cityrumors.itTra questi figura anche quello di Carlo. Per il ...

STEFANO BINI STEFANO BINI torna su BubinoBlog per PRESENTA re il suo nuovo progetto televisivo Le STRADE del Benessere (Rai Premium) dedicato al mondo termale. L’intervista che segue racconta come ... (bubinoblog)

STEFANO BINI STEFANO BINI torna su BubinoBlog per PRESENTA re il suo nuovo progetto televisivo Le STRADE del Benessere (Rai Premium) dedicato al mondo termale. L’intervista che segue racconta come ... (bubinoblog)

Carlo Conti a Sanremo 2025? In rete se ne parla dopo un’intervista eloquente rilasciata dal conduttore Rai che potrebbe essere colui che guiderà il Festival di Sanremo il prossimo anno. Se così ... (optimagazine)

The Kolors, dal palco del Forum l'annuncio del tour europeo - Per la prima volta la band dal vivo in Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio ...adnkronos

Carlo Conti direttore artistico di Sanremo 2025 Il conduttore svela il suo pensiero sul futuro del festival - Il dopo Amadeus è ancora una grande incognita per Sanremo. Tra i nomi ipotizzati per la successione c'è sicuramente Carlo Conti.dire

Carlo Conti a Sanremo 2025 Cosa sappiamo - Carlo Conti a Sanremo 2025 In rete se ne parla dopo un’intervista eloquente rilasciata dal conduttore Rai che potrebbe essere colui che guiderà il Festival di Sanremo il prossimo anno. Se così fosse, ...optimagazine