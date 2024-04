Sanità in crisi | l’appello di 14 scienziati | tra cui il Nobel Parisi | «Rischiamo di finire come gli Stati Uniti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si alza all’unisono un coro di voci autorevoli in campo scientifico per chiedere di difendere e rinnovare il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) italiano. «Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico. Ma i dati oggi dimostrano che è in: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura e aumento delle diseguaglianze regionali e sociali». Èa difesa dellapubblica firmato da 14 tra i più importantiitaliani, tra cui il premioGiorgioe il presidente del Consiglio superiore diFranco Locatelli. «Si può e si deve fare molto sul piano organizzativo, ma la vera emergenza è adeguare il finanziamento del Ssn agli standard dei Paesi europei avanzati (8% ...