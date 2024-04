Sanità | appello degli scienziati al Governo | «Più risorse per i Lea e no all?autonomia»

(Adnkronos) – "Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico". Ma "oggi i dati dimostrano che è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai ... (webmagazine24)

Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico e sono necessarie maggiori risorse da investire per garantire a tutti diagnosi rapide e cure efficienti. È questa la sintesi di un appello a ... (fanpage)

L'allarme di Nobel e scienziati: "Il governo uccide la Sanità": L'analisi è impietosa quanto è accorato l'appello a difesa della nostra sanità pubblica lanciato da 14 tra i maggiori scienziati italiani, tra i quali il Nobel per la fisica Giorgio Parisi , il ...

