Sangiuliano e la gaffe su Times Square a Londra | “Ero emozionato”

Il Ministro della cultura ha confuso Londra con New York Internet non perdona, soprattutto se sei il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e non sei nuovo a gaffe . Nella giornata di ieri, 3 ... (361magazine)

“Sto con l’Ucraina e sono antifascista”. Salvini cambia pelle per riconquistare gli elettori - La Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ma attorno a Matteo Salvini le polemiche non si sono placate, in particolare per il rapporto con la Russia di Vladimir Putin, ...thesocialpost

Fiorello, Times Square Sangiuliano non è ministro Geografia - Fiorello Ironizza sulla recente gaffe commessa dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. (ANS ...ansa

Sangiuliano Times Square, la gaffe fa il giro del web: geografia a scuola materia bistrattata, si dovrebbe insegnare meglio - Da ieri non si parla d’altro: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha fatto una gaffe in pubblico, parlando di Times Square come fosse una zona di Londra e non, invece, di New York. Da qui, e ...tecnicadellascuola