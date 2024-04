Salvini rilancia il condono con la pace edilizia | in arrivo il pacchetto per sanare irregolarità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteosarebbe pronto a rispolverare iledilizio, chiamandolo però in un altro modo. Il vicepremier, infatti, starebbe puntando alla ““, che non è altro che unpensato per potertutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di immobili che potrebbero essere immessi nel mercato italiano. Il leader della Lega aveva avanzato l’ipotesi di undi norme già nei mesi scorsi, ma secondo quanto riferito da La Repubblica nelle ultime settimane sarebbe ritornato “alla carica”. E dal MIT arriva la conferma dei lavori, per arrivare quanto prima a delle misure pertutte lepresenti. La ...