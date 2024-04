Salvini | “Non mi sento di destra | ma antifascista Putin? Avevo stima”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Libero” è intervenuto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, MatteoTantissimi gli argomenti affrontati da Matteonel corso di una intervista al quotidiano “Libero“. Il vicepremier afferma di avere avuto, all’epoca, del presidente della Russia, Vladimir. Proprio come ce l’avevano altri personaggi della politica come Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e molti altri. Solamente una volta nella vita lo ha incontrato con tanto di accordo culturale. Ma con una guerra di mezzo il pensiero nei suoi confronti è inevitabilmente cambiato. Il vicepremier Matteo(Ansa Foto) Notizie.comNel frattempo la Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti. “Non c’è niente da ...

Salvini "assolto" su Putin. Ma finisce imputato Conte - sottolinea che «la premier Meloni è stata la prima a porsi il problema del rapporto tra Salvini e la Russia: non è sfuggito a nessuno che non ci sono uomini della Lega in ministeri chiave come Esteri ...ilgiornale

Interviste: vai alla sezione - Riparte il Mondiale. Vent’anni fa l’ultima vittoria rossa a Suzuka: "Schumi come Verstappen oggi... Poi la mia Renault ribaltò tutto" ...gazzetta

Respinta alla Camera la mozione di sfiducia a Salvini. Oggi il voto su Santanchè - La Svp si è astenuta sulla mozione di sfiducia nei confronti di Salvini, anche se "non abbiamo apprezzato e non apprezziamo" le sue "affermazioni ambigue sulla Russia". Lo ha annunciato alla Camera la ...adnkronos