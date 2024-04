Salvatore Baiardo agli arresti domiciliari | «Ha mentito sulla foto di Berlusconi e dei Graviano»

(Adnkronos) – Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo . La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. Baiardo è accusato di calunnia nei confronti del ... (webmagazine24)

Per Baiardo , presunto fiancheggiatore dei boss mafiosi Graviano e al centro dell'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del 1993, è arrivato oggi il via libera ai domiciliari da parte della ... (fanpage)

Salvatore Baiardo, la Cassazione conferma gli arresti domiciliari per la calunnia a Massimo Giletti - Sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo. Lo ha deciso la Cassazione con riferimento all'ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all'ex gelataio di Omegna, amico dei fratelli ...ilmessaggero

Salvatore Baiardo agli arresti domiciliari per calunnia a Giletti: via libera della Cassazione - Per Baiardo, presunto fiancheggiatore dei boss mafiosi Graviano e al centro dell'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del 1993, è arrivato oggi ...fanpage

Mafia: Cassazione conferma arresti domiciliari per Baiardo - E' stata confermata dai giudici della Cassazione la misura cautelare degli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo, come aveva stabilito il tribunale del Riesame di Firenze, che aveva accolto il ric ...firenzepost