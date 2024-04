Salernitana a un passo dalla Serie B | manca solo la matematica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSedici anni fae Sassuolo s’incrociarono per la prima volta in una finale di Supercoppa di Lega Pro che sorrise ai neroverdi dopo i calci di rigore. Per gli emiliani, allora guidati in panchina da Massimiliano Allegri, fu l’inizio di un’incredibile scalata, proseguita poi con la disputa di undici campionati di fila inA. La, invece, dopo un estemporaneo ritorno tra i cadetti, fu costretta a ripartire dalle ceneri dellaD per poi risalire in dieci anni fino all’olimpo del calcio. Fasti che, oggi, sembrano ricordi sbiaditi per le due squadre che domani sera si ritroveranno contro allo stadio Arechi, in una sfida che sa di finale per entrambe. I granata, ultimi e con più di un piede inB (il quartultimo posto è lontano 11 punti), hanno ...