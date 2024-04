Sale slot | bingo e ricevitorie | a Caronno spesi 33 milioni

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il gioco d’azzardo miete sempre più vittime, pure aPertusella, ma assurdamente non è più possibile conoscere i dati che fotografano quanto si gioca comune per comune. Per chiederli all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il consiglio comunale ha aderito a “Mettiamoci in Gioco”, che sta formando un coordinamento per chiedere di rendere pubbliche ...

Banda delle slot, uno degli arrestati a processo per violenze all’ex moglie - TRIBUNALE. Al banco degli imputati, per maltrattamenti e violenza sessuale, un 36enne arrestato a maggio dello scorso anno per i colpi nelle Sale slot. In aula il racconto dell’ex moglie.ecodibergamo

Frosinone, scassinate slot per un bottino di 10mila euro - Colpo nella notte in due Sale slot nella provincia di Frosinone. A Cassino i malviventi sono entrati in azione nel tabacchi di via Leopardi dove hanno fatto razzia di sigarette, ...pressgiochi

Furti a Pasqua in due bar: svuotate le Sale slot e rubati i gratta e vinci - Presi di mira dai ladri il “Bar Truini” e il “Bar 58”. Ingente il bottino. Nel secondo i malviventi hanno svuotato le slot e portato via la macchina ...ciociariaoggi