Salario minimo comunale | cos’è e in quali città è attivo | le città sfidano il governo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Se da un lato ilnon intende aprire le porte al, dall’altra alcuni Comuni si stanno schierando in favore di tale cambiamento. La rivoluzione parte del basso, verrebbe da dire, con svariati sindaci che stanno tentando di rispondere alle esigenze dei cittadini che rappresentano, entro gli argini della propria giurisdizione. Il primo passo è stato mosso dal sindaco Dario Nardella, che ha fatto di Firenze la “primad’Italia a introdurre il principio del”. Il primo cittadino non è però rimasto a lungo isolato. A seguire la stessa strada è Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, per un 2024 che potrebbe vedere in quest’iniziativa una macchia d’olio pronta a espandersi, superando sempre più confini....

