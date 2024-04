Running | Sofiia Yaremchuk impegnata nella mezza maratona di Berlino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) A sei settimane dal record italiano (1h08:27) stabilito a Napoli,torna a cimentarsi in unamattinata di domenica 7 aprile, la primatista italiana sarà infatti ai nastri di partenza della gara di, che vedrà anche la presenza di un’atleta del calibro della tedesca Melat Kejeta, la quale vanta un personale di 1h05:18. Presenti anche le etiopi Ftaw Zeray (1h06:04) e Yalemget Yaregal (1h06:27), avversarie di livello per, che potrà però dire la sua su questa distanza in cui si trova sempre più a suo agio. L’allieva di Fabio Martelli, che nel frattempo si è migliorata anche nei 10 km su strada con il 31:52 di Reggio Emilia, vuole continuare a fare bene per farsi trovare pronta in vista degli Europei di Roma e ...