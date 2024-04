Rubiales | «Mi hanno bloccato tutti i conti | non posso nemmeno permettermi una Coca Cola»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luis, arrestato ieri dalla Guardia Civil nell’ambito di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto la Federcalcio spagnola, è già stato liberato. Pochi giorni prima di ritornare in Spagna, l’ex presidente federale ha rilasciato un’intervista dalla Repubblica Dominicana. “Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola, indagato per corruzione, riciclaggio di denaro e appartenenza ad un’organizzazione criminale, poche ore prima di essere arrestato, quando era ancora nella Repubblica Dominicana, ha rilasciato una intervista alla troupe di El Objective, di La Sesta. Nell’intervista, con il suo solito tono spavaldo e provocatorio, nega quasi tutto. E soprattutto che si è arricchito illegalmente, come invece sospetta la Guardia Civil”. L’intervista diprima dell’arresto in Spagna Come scrive El Pais, ...