Ruba soldi nel furgone Denunciato operaio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Controlli a 360 gradi durante le feste di Pasqua nel territorio della Compagnia carabinieri di Tolentino. Le pattuglie dei carabinieri hanno monitorato le strade più frequentate e i principali luoghi di aggregazione a Sarnano e all’Abbadia di Fiastra, ripristinando la viabilità nel deflusso di turisti nel pomeriggio di Pasquetta. Dopo i rilievi per un incidente stradale sulla strada provinciale 502, i militari dell’Aliquota radiomobile hannoalla procura un uomo residente in zona per guida in stato di ebbrezza: con l’etilometro, è venuto fuori che aveva un tasso alcolemico di 2,25. I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente. I militari della Stazione di Urbisaglia hanno eseguito l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 43enne, condannato per guida in stato di ebbrezza nel 2021: con la sentenza ormai definitiva, ...