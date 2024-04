Rose Villain | spuntano le foto hot | “Sono fake ma mi sento violata | denuncio”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Spuntasenza veli diin rete e la cantante annuncia la volontà di denunciare i responsabili dell’accaduto. Si tratta di materiale non originale, creato con l’intelligenza artificiale: gli autori degli scatti hanno sostanzialmente sfruttato l’Ia per elaborare dei cosiddetti “deep nude”, immagini che ritraggono persone (anche comuni, non solo vip) senza vestiti. Si tratta dicreate attraverso il computer e, ovviamente, senza il consenso dei diretti interessati. A rivelare l’accaduto è stata la stessa, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio spiegando: “Stanno girandodi me nuda che ovviamentedei. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa ...