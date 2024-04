(Di giovedì 4 aprile 2024) "Stanno girandodi meche ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo". In una sua storia su Instagram (guarda la gallery), nome d'arte di Rosa Luini, la cantautrice milanese di 34 anni che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, ha denunciato un fatto molto grave. Insono apparseche la ritraggono. "E' una violenza a tutti gli effetti - scrive - e il problema è che queste cose succedono anche a persone fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come possono e devono fare". E ha ragione! Perché se spesso il Deep Fake viene ...

