Rose Villain | le sue foto nuda che non vi mostreremo fanno il giro del web | ma sono fake La cantante sbotta su Instagram

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 4 aprile 2024)è stata vittima di un revenge porn del tutto nuovo: la, apprezzatissima per la sua bellezza oltre che per la sua voce, si è trovata a difendersi dalla diffusione delle sue, che però! Come è possibile tutto questo? Semplice, grazie all’Intelligenza Artificiale! Qualcuno ha contraffatto alcuni scatti della,...