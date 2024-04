Rose Villain | in Rete spuntano foto di lei nuda fatte con l’IA La cantante denuncia | sono fake | è una violenza

(Di giovedì 4 aprile 2024)turbata almeno quanto indignata, non ci sta e non ci vuole assolutamente stare: inapparseche la ritraggono– scatti creati con l’Intelligenza artificiale – e laha deciso dire subito la cosa attraverso una storia Instagram. «Stanno girandodi meche ovviamentedei. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio. E mi fa sentire violata», ha rivelato lamilanese, al secolo Rosa Luini, che hato e condiviso sul suo profilo social l’ultimo oltraggio messo a segno col deep. Un fenomeno in forte ascesa che si basa sulla manipolazione di ...

