Romics 2024 | il gioco di Civil War al padiglione 6 | tutte le info

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Screenworld, 01 Distribution e Leone Film Group vi invitano alper un appassionanteda tavolo ispirato al nuovo film di Alex Garland,War, nei cinema dal 18 aprile; recandosi al6, all’interno dell’area giochi, sarà infatti possibile sfidare i giornalisti presenti in un board game con domande a tema cinematografico e di cultura generale statunitense; in palio non soltanto la gloria, ma anche alcuni, tangibilissimi, poster in edizione limitata del film. Vediamo di seguito lo svolgimento del, che prende a prestito la classica struttura da “dell’oca”. BrochureWar interno, fonte Screenworld.itScopo delè raggiungere Washington e La Casa Bianca prima ...