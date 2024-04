Romano conferma | Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Vincenzoè secondo molti uno dei favoriti del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli della prossima. Sono tanti in realtà i nomi che circolano intorno al club azzurro che potrebbe anche decidere dire Calzona.lascia laIl futuro di Vincenzoè certamente lottando dalla, lo hato questo pomeriggio FabrizioVincenzola, poiché il piano rimane chiaro per entrambe le parti. L’allenatore resta concentrato sulle prossime partite e sugli obiettivi della, poi partirà a giugno, come previsto. La ...

AGI - Marco Marsilio appoggiato dai partiti del centro destra corre per la riconferma alla presidenza della Regione Abruzzo . Candidato di Fratelli d'Italia, può contare sull'appoggio di Lega Nord, ... (agi)

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou non è rimasto impressionato da un giocatore e dovrebbe essere venduto in estate. Tanguy Ndombele, il centrocampista ... (justcalcio)

Tutto pronto , tutto deciso, Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli . Non ci sono ovviamente ancora conferme ufficiali, ma la conferma questa mattina arriva dall’esperto di ... (ilnapolista)

Romano conferma su Italiano (che piace al Napoli): "Via dalla Fiorentina di comune accordo" - Vincenzo Italiano, uno degli allenatori in pole position per succedere a Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, lascerà la Fiorentina a fine anno ...tuttonapoli

Ragazzini morti in crollo casa, decesso per trauma cranico - NUORO, 04 APR - Sono morti per un trauma cranico da schiacciamento, Patrick Zola e Ythan Romano, gli adolescenti di 15 e 14 anni, seppelliti sotto il peso del solaio del casolare diroccato nella perif ...messaggeroveneto.gelocal

Aspresso Roma apre le porte - Apre Aspresso Roma, il nuovo family Club della città. Questa inaugurazione segna l’arrivo del nuovo brand del Gruppo Aspria in Italia: immerso in quasi 2 ettari di parco e circondato da una suggestiva ...advtraining