(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) – Tredel, tutte 17enni, si sono picchiate ieri mattina nella sede dell'istituto di via Stampini. Le tre si sono minacciate e spintonate al culmine di unaper motivi banali e si sono calmate solo all'arrivo dei carabinieri sul posto. Per due di loro, ferite lievemente, si è reso necessario

L’allarme scatta quando due studentesse di Economia presso l’Università Roma na Tor Vergata si accorgono che i loro portafogli, lasciati incustoditi in aula studio, erano stati svuotati. In totale, ... (open.online)

Alloggi per studenti, bando da 1,2 miliardi per 60 mila nuovi posti letto: i dati dei fabbisogni regione per regione - Al via il piano del ministero dell’Università e della ricerca per aumentare gli alloggi universitari in Italia. Nella tabella il fabbisogno di alloggi per studenti regione per regione. Milano sul ...corriere

Botte tra studentesse in liceo Roma, intervengono i carabinieri - Una lite a scuola fra tre studentesse è degenerata in spintoni, botte e minacce. E' accaduto ieri al liceo Seneca, in zona Aurelia a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione ...ansa

Roma, studentesse si picchiano a scuola: la lite al liceo Seneca - (Adnkronos) – Tre studentesse del Liceo Seneca, tutte 17enni, si sono picchiate ieri mattina nella sede dell'istituto di via Stampini. Le tre si sono minacciate e spintonate al culmine di una lite per ...sardegnareporter