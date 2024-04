Roma | liberati alloggi ATER occupati abusivamente a Castelverde | arrestata una donna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli agenti della Polizia Locale diquesta mattina hanno liberato diversi. Polizia Locale diCapitale libera– Ilcorrieredellacitta.comOperazione della Polizia Locale diCapitale nel quartiere di. Dalle prime luci dell’alba, gli agenti sono intervenuti neglidella zona, che da diverso tempo vedevano anche la presenza di occupazioni abusive. Diversi appartamenti che sono stati sgomberati all’interno dell’edificio, con le unità abitative che erano state occupate da una famiglia dell’Europa dell’Est. Ecco i dettagli dell’operazione. In ...

Sono stati liberati tre cittadini italiani rapiti in Mali il 19 maggio 2022. A comunicarlo è Palazzo Chigi, che scrive in un nota: «Questa notte sono stati liberati tre cittadini italiani , Rocco ... (open.online)

La bozza di proposta inviata da Israele a Hamas nella trattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa ... (ilsole24ore)

La bozza di proposta inviata da Israele a Hamas nella trattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa ... (ilsole24ore)

"Il mio appello alla mobilitazione popolare in difesa del Brancaleone" - Luca Blasi, assessore alla cultura del municipio III, rilancia la mobilitazione popolare per il centro sociale di via Levanna ...romatoday

Sisma a Taiwan, oltre cento persone bloccate in aree montuose - Roma, 4 apr. (askanews) - È di nove morti e di oltre mille feriti al momento il bilancio del terremoto di magnituto 7.4 che ha colpito Taiwan, il più potente sull'isola negli ultimi 25 anni. La scossa ...libero

A Taiwan dopo il sisma oltre cento persone sono bloccate in aree montuose - Roma, 4 apr. (askanews) – Sei minatori intrappolati in una cava a Hualien, a causa del forte terremoto che ieri ha colpito Taiwan, sono stati liberati questa mattina dai soccorritori che stanno ancora ...askanews