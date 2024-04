Roma-Lazio | i tifosi della sud denunciano il coro antisemita dei giallorossi Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un gruppo diha inaugurato, in vista del derby, unper isulle note del brano sanremese di Annalisa “Sinceramente”: «Sei/ Bastardo partigiano da cent’anni non scordiamo chi sei/ Stai scappando/ stai gridando/ ti stai pentendo/ tu sei un fr…. giudeo/ ritorna su quel treno Eh». Il video è stato poi pubblicato su Instagram. Diversicurva Sud hanno segnalato ail canto omofobo. Uno dei sostenitoriha dichiarato: «Loro dicono di farlo per goliardia, come per il ...