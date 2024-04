Roma | Kristensen in gruppo | Azmoun a parte a due giorni dal derby

(Di giovedì 4 aprile 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento al, in programma sabato 6 aprile allo stadio Olimpico. La posta in palio è alta e una vittoria permetterebbe ai giallorossi di continuare ad inseguire il quarto posto, oltre al prestigio di battere i rivali di sempre. Buone notizie per Daniele De Rossi che nella sessione odierna ha ritrovato Rasmus; il difensore danese è tornato ad allenarsi con i compagni, dando un chiaro segnale riguardo le sue condizioni fisiche. Il tecnico sta dunque recuperando tutte le pedine del suo scacchiere e, nella stracittadina, potrà mettere in campo i migliori, compresi Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Notizie anche sul fronte Sardarche, dopo il brutto infortunio rimediato con l’Iran, è tornato a Trigoria ma ha svolto un allenamento personalizzato. SportFace.

