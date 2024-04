Roma | incendio sull’A1 | in fiamme un camion che trasportava medicinali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024- Alle ore 22:00 circa di ieri sera, i Vigili del Fuoco disono intervenuti con due squadre, due Autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) sull’autostrada A1 km 535 svincolo Diramazione Nord direzione, per l’di un’automezzo pesante che. Le operazioni di spegnimento hanno necessitato della chiusura temporanea dell’autostrada. Non ci sono state persone coinvolte. Funzionario VVF di turno, 118, Polizia Stradale e Anas sul posto per quanto di loro competenza. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.