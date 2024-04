Roma | il coro antisemita sulle note di Annalisa | “laziale fro*** giudeo | torna su quel treno”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Sei della Lazio, tu sei un, risueh“. Ancora un, sponda giallorossa. La hit di, “Sinceramente”, utilizzata come base per insulti antisemiti e omofobi. La cantante sanremese sarà madrina del Gay Pride diin programma il prossimo 15 giugno. Il, invece, potrebbe essere stato realizzato in vista del derby-Lazio. Come riportato da “La Repubblica”, il testo circola da qualche giorno nelle chat dei tifosinisti e in alcune storie Instagram degli ultras. Va chiarito che ilnon è uno dili ‘ufficiali’ della Curva Sud, ma è stato realizzato, a quanto ...

È ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni al San Camillo di Roma Fabrizio Iacorossi , 44enne personal trainer che ha tra i suoi clienti anche la presidente del consiglio, Giorgia ... (secoloditalia)

Fabrizio Iacorossi si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato Investito da una auto sulla via Litoranea tra Roma e Pomezia mentre era a bordo di una bicicletta. Il ferito è il personal ... (laprimapagina)

Radiomediaset e Fondazione musica per Roma insieme per il Roma Summer Fest 2024 - RadioMediaset e Fondazione Musica per Roma hanno annunciato la firma di un importante accordo ... i concerti e le attività della Fondazione Musica per Roma in programma nel corso di tutto il 2024 ...virginradio

Napoli, De Laurentiis e il caso Osimhen: in Procura scarica tutte le colpe su Giuntoli. Cosa rischia il club ora - Accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Osimhen dal Lille, ieri De Laurentiis è stato ascoltato per più di un’ora in Procura a Roma. Il patron del Napoli, che ha sottolineato come il club non ...gonfialarete

Il Quirinale, faro che illumina la nostra professione - La Polizia Penitenziaria ha celebrato il 207° Anniversario di fondazione del Corpo, con una cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 11 marzo a Roma, in piazza del Popolo ... donne detenute ...poliziapenitenziaria