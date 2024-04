Roma | Dybala punta a sfatare il tabù derby E Lukaku vuole restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – È primavera e atira aria die l'eccitazione per le strade della città è palpabile. La squadra giallorossa di De Rossi è in piena lotta per la Champions League e va ora a caccia di punti fondamentali in questa sfida al vertice nella partita più calda dell'anno. Una sfida che nelle ultime stagioni è diventata unper i giallorossi, per ritrovare un successonista è necessario tornare indietro alla prima stagione di José Mourinho sulla panchina capitolina. Parliamo precisamente del 20 marzo 2022, quando la squadra guidata dallo Special One si impose nella stracittadina con un netto 3-0, merito della doppietta di Tammy Abraham e della rete di capitan Lorenzo Pellegrini. Proprio da Pellegrini potrebbe ripartire De Rossi, al suonumero 32 in ...