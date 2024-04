Roma | De Santis LCR | “Presentata mozione per potenziare Corpo Polizia Locale con un fondo speciale”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Questa mattina ho presentato in Aula unaa mia firma che invita l’Amministrazione a valutare l’ipotesi di poter assumere nuovo personale dellaattraverso l’utilizzo di unparticolare, quello previsto dall’art.208 del Codice della Strada. Si tratta di uno strumento che consente di anticipare di un anno la stipula dei contratti a tempo indeterminato per tutti gli idonei la cui assunzione definitiva è prevista nell’anno successivo. Il loro ingresso in Amministrazione verrebbe anticipato di un anno con un contratto a tempo determinato che però sarà ‘trasformato’ automaticamente in indeterminato nell’annualità successiva al momento dello scorrimento previsto nel piano assunzionale. E’ una soluzione che, tra l’altro, è stata già utilizzata nella precedente consiliatura e che ha consentito ...