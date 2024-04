Roma | dalla Germania | piace Doekhi difensore dell'Union Berlino e nipote di Bogarde

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato in Procura a Roma per difendersi dalle accuse delle presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto di Osimhen nel 2020.Continua a ... (fanpage)

“Mi dispiace un po’ non tornare a San Siro, che è lo stadio più emozionante per giocare a calcio. A parte, ovviamente, quello nostro”. A dirlo Daniele De Rossi lo scorso 8 febbraio, quando l’attuale ... (sportface)

Pagina 2 | Derby Roma-Lazio: quando si gioca, a che ora e dove vederla in tv - Sabato 6 aprile alle 18 allo stadio Olimpico è in programma la partita tra la squadra di De Rossi e quella di Tudor: dalle probabili formazioni ai precedenti fino a Diletta Leotta, leggi tutti i detta ...corrieredellosport

Run for Autism, domenica 7 aprile in centinaia di corsa nel centro di Roma - Correre nel centro della Città Eterna è speciale, farlo in una giornata particolare lo è ancora di più. Domenica 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale ...ilmessaggero

La Sicilia aderisce alle iniziative della giornata nazionale del Made in Italy - Nell’arco dei tre giorni, aziende di vari settori come quello tessile, del sistema casa, dell’oreficeria e dell’agroalimentare, allestiranno ...blogsicilia