Rodriguez-Spinalbese | colpo di scena | di nuovo insieme?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Belened Antonino, importantedi: stanno di? Se non si tratta di un vero e propriodiallora poco ci manca. Fatto sta, però, che conferme in merito non ce ne sono assolutamente (giusto precisarlo). Fino a qualche mese fa il rapporto tra Belene Antoninonon era assolutamente dei migliori. La loro storia d’amore è terminata qualche anno fa, ma con un bel po’ di frecciatine che non sono affatto passate inosservate e che hanno provocato non poche polemiche sui social network. Belene Antonino(Foto Facebook) Cityrumors.itL’aria tra i due era decisamente irrespirabile quando, nel corso del ...