Roberto Vannacci | «Guido un diesel da 23 anni L’auto elettrica? È da ricchi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024)è come una rockstar. Perché quando presenta il suo nuovo libro “Il coraggio vince” «ovunque vado faccio il sold out». Sarà per questo che il generale sospeso dall’esercito e sotto indagine per alcune presunte malversazioni durante il suo soggiorno in Russia dice che si deve per forza candidare alle elezioni: «Ma perché una persona che molto probabilmente prende un sacco di voti non dovrebbe essere in lista?». E mentre oggi Matteo Salvini è più possibilista sulla sua candidatura, lui la riserva sulla Lega non la scioglie: «Ci sono state interlocuzioni con vari politici. Non ho deciso, devo ancora portare a maturazione le mie valutazioni». Sold out Nell’intervista che rilascia oggi a La Stampaspiega esattamente cosa sta valutando prima di decidere sulla candidatura: «Intanto, se ho i requisiti da un ...